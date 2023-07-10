Огородников Анатолий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1944
Рождение ребёнка
19.08.1968
Дочь: Огородникова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Петрова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
20.10.1969
Сын: Огородников Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Петрова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Нина Сергеевна