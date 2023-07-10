Огородников Анатолий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Анатолий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1944

Отец: Огородников Семен Степанович

Мать: Устюгова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
19.08.1968

Дочь: Огородникова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Петрова Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
20.10.1969

Сын: Огородников Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Петрова Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Петрова Нина Сергеевна

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