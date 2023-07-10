Петров Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1921

Дата смерти

12.06.1953

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1921

Отец: Петров Николай Петрович

Мать: Смирнова Агриппина

Рождение ребёнка
27.02.1944

Дочь: Якимова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Пасынкова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
18.04.1947

Дочь: Петрова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Пасынкова Татьяна Васильевна

Смерть
12.06.1953
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