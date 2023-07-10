Петров Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1921
Дата смерти12.06.1953
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1921
Отец: Петров Николай Петрович
Мать: Смирнова Агриппина
Рождение ребёнка
27.02.1944
Дочь: Якимова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Пасынкова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
18.04.1947
Дочь: Петрова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Пасынкова Татьяна Васильевна
Смерть
12.06.1953