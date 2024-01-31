Ерохина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелайкина (Ерохина) ?

Отец ребёнка: Ерохин ?

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Митрофан

Отец ребёнка: Ерохин ?

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Иван

Отец ребёнка: Ерохин ?

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин ?

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Шелаево, Валуйский, Белгородская область

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