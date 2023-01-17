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Ерохин ?

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Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Митрофан

Мать ребёнка: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелайкина ?

Мать ребёнка: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Иван

Мать ребёнка: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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