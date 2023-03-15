Малкин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малкин (Нестерова) Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малкина (Малкина) Анна
Мать ребёнка: Малкин (Нестерова) Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малкин Николай
Мать ребёнка: Малкин (Нестерова) Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малкина (Малкина) Валентина
Мать ребёнка: Малкин (Нестерова) Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно