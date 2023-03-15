Малкин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малкин (Нестерова) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малкина (Малкина) Анна

Мать ребёнка: Малкин (Нестерова) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малкин Николай

Мать ребёнка: Малкин (Нестерова) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малкина (Малкина) Валентина

Мать ребёнка: Малкин (Нестерова) Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкин (Нестерова) Матрёна

Смерть
Неизвестно

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