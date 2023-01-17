Харатова (Батурлова) Пелагея Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1897
Дата смерти28.11.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1897
Отец: Батурлов Дмитрий Никандрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1929
Дочь: Дорохина Фаина Семеновна
Отец ребёнка: Харатов Семен Стефанович
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1989