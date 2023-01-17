Харатова (Батурлова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харатова (Батурлова) Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.10.1897

Дата смерти

28.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1897

Отец: Батурлов Дмитрий Никандрович

Мать: не указана

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.12.1929

Дочь: Дорохина Фаина Семеновна

Отец ребёнка: Харатов Семен Стефанович

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харатов Семен Стефанович

Смерть
28.11.1989
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