Харатов (Хоротов) Семен Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харатов (Хоротов) Семен Стефанович

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Место рождения

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

29.08.1888

Дата смерти

22.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1888

Отец: Хоротов Стефан Андреевич

Мать: Хоротова Наталья Максимовна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Восприемники при крещении крестьянин Петр Иванов Пронин и крестьянская девица Евфимия Стефанова
Рождение ребёнка
16.12.1929

Дочь: Дорохина Фаина Семеновна

Мать ребёнка: Харатова Пелагея Дмитриевна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харатова Пелагея Дмитриевна

Смерть
22.02.1970
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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