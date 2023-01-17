Харатов (Хоротов) Семен Стефанович
Место рождения
Дата рождения29.08.1888
Дата смерти22.02.1970
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1888
Восприемники при крещении крестьянин Петр Иванов Пронин и крестьянская девица Евфимия Стефанова
Рождение ребёнка
16.12.1929
Дочь: Дорохина Фаина Семеновна
Мать ребёнка: Харатова Пелагея Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1970
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область