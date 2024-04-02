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Елисей Алексеев

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.06.1834

Дата смерти

01.03.1835

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1834

Отец: Алексей Матвеев

Мать: Первая Жена Екатерина Андреева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1834 У кого кто родился. 09/10.06.1834 Девятаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Алексия Матфиева и законной его жены Екатерины Андреевой родился сын Елисей Число крещения. 10 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.03.1835
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1835 Когда и кто именно умерли. 25.01.1835 Перваго числа Починовской волости волости деревни Икорникова крестьянина Алексия Матфиева сын Елисей При погребении был: Дьячек Тимофей Иванов Ветлицкий... Показать все

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