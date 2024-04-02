Елисей Алексеев
Место рождения
Дата рождения09.06.1834
Дата смерти01.03.1835
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1834
Отец: Алексей Матвеев
МК-1834 У кого кто родился. 09/10.06.1834 Девятаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Алексия Матфиева и законной его жены Екатерины Андреевой родился сын Елисей Число крещения. 10 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1835
МК-1835 Когда и кто именно умерли. 25.01.1835 Перваго числа Починовской волости волости деревни Икорникова крестьянина Алексия Матфиева сын Елисей При погребении был: Дьячек Тимофей Иванов Ветлицкий... Показать все