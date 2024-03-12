Первая Жена Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

20.12.1838

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1831 У кого кто родился. 04/06.08.1831 Четвертаго числа Казенной Присецкой волости деревни Икорникова у крестьянина Алексия Матфиева и законной его жены Катерины Андреевой от втораго его ней брака ... Показать все
Рождение ребёнка
1825

Сын: Савелий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1839 Кто имянно померли. 01/03.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Икорникова у крестьянина Алексея Матвеева сын Савва Лета 14 Какою болезнию. От поносу Погоста Лютниц священник Иаков Таир... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Сын: Второй Муж Игнатий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1855 01.05.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Алексея Матвеева сын Игнатий правос... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1831

Сын: Никита Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 У кого кто родился. 04/06.08.1831 Четвертаго числа Казенной Присецкой волости деревни Икорникова у крестьянина Алексия Матфиева и законной его жены Катерины Андреевой от втораго его ней брака ... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1834

Сын: Елисей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1834 У кого кто родился. 09/10.06.1834 Девятаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Алексия Матфиева и законной его жены Екатерины Андреевой родился сын Елисей Число крещения. 10 ... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1839 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 14/15.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Икорникова у крестьянина Алексея Матвеева дочь Пелагия Лета 2 Какою болезнию. От поносу Погоста Лют... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Матвеев

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.12.1838
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1838 Когда и кто имянно померли. 20.12.1838 Дватцатого числа Казенной Починовской волости деревни Икорникова крестьянина Алексия Матвеева жена Екатерина Андреева При погребении были Диакон Петр Ди... Показать все
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