Первая Жена Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти20.12.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
МК-1831 У кого кто родился. 04/06.08.1831 Четвертаго числа Казенной Присецкой волости деревни Икорникова у крестьянина Алексия Матфиева и законной его жены Катерины Андреевой от втораго его ней брака ... Показать все
Рождение ребёнка
1825
Сын: Савелий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
МК-1839 Кто имянно померли. 01/03.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Икорникова у крестьянина Алексея Матвеева сын Савва Лета 14 Какою болезнию. От поносу Погоста Лютниц священник Иаков Таир... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Сын: Второй Муж Игнатий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
МК-1855 01.05.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Алексея Матвеева сын Игнатий правос... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1831
Сын: Никита Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
МК-1831 У кого кто родился. 04/06.08.1831 Четвертаго числа Казенной Присецкой волости деревни Икорникова у крестьянина Алексия Матфиева и законной его жены Катерины Андреевой от втораго его ней брака ... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1834
Сын: Елисей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
МК-1834 У кого кто родился. 09/10.06.1834 Девятаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Алексия Матфиева и законной его жены Екатерины Андреевой родился сын Елисей Число крещения. 10 ... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
МК-1839 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 14/15.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Икорникова у крестьянина Алексея Матвеева дочь Пелагия Лета 2 Какою болезнию. От поносу Погоста Лют... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Матвеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1838
МК-1838 Когда и кто имянно померли. 20.12.1838 Дватцатого числа Казенной Починовской волости деревни Икорникова крестьянина Алексия Матвеева жена Екатерина Андреева При погребении были Диакон Петр Ди... Показать все