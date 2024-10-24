Аленкин Никита Кипреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленкин Никита Кипреевич

Место рождения

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Аленкин Кипрей Никитич

Мать: Авдотья Алексеевна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Аленкин Иван Никитич

Мать ребёнка: Аленкина Авдотья Федоровна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Аленкина) Арина Никитична

Мать ребёнка: Аленкина Авдотья Федоровна

Смерть
До 1850

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