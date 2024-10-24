Аленкин Никита Кипреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Аленкин Кипрей Никитич
Мать: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Аленкин Иван Никитич
Мать ребёнка: Аленкина Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Аленкина) Арина Никитична
Мать ребёнка: Аленкина Авдотья Федоровна
Смерть
До 1850