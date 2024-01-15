Аленкина Авдотья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленкина Авдотья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Аленкин Иван Никитич

Отец ребёнка: Аленкин Никита Кипреевич

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Арина Никитична

Отец ребёнка: Аленкин Никита Кипреевич

Смерть
Неизвестно
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