Аленкина Авдотья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Аленкин Иван Никитич
Отец ребёнка: Аленкин Никита Кипреевич
Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Арина Никитична
Отец ребёнка: Аленкин Никита Кипреевич
Смерть
Неизвестно