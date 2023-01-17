Ходырев Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.
Отец: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Ходырев Веденикт Семёнович
Мать ребёнка: Ходырева Феодосия Никитична
Рождение ребёнка
1758 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Феодосия Никитична
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Ходырев Евдокий Семёнович
Мать ребёнка: Ходырева Феодосия Никитична
Рождение ребёнка
1761 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Феодосия Никитична
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно