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Ходырев Семен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.

Отец: Ходырев Иван Маркович

Мать: Ходырева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Ходырев Веденикт Семёнович

Мать ребёнка: Ходырева Феодосия Никитична

Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Ходырев Иван Семёнович

Мать ребёнка: Ходырева Феодосия Никитична

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Ходырев Евдокий Семёнович

Мать ребёнка: Ходырева Феодосия Никитична

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Ходырев Антон Семёнович

Мать ребёнка: Ходырева Феодосия Никитична

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Феодосия Никитична

Смерть
Неизвестно
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