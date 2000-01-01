Ходырева (Лобанова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Лобанова) Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Вылегжанина Марья Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1736 ст.

Сын: Ходырев Василей Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Ходырев Семен Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1741 ст.

Сын: Ходырев Максим Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Ходырев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Ходырев Степан Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иван Маркович

Смерть
Неизвестно
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