Ходырева (Лобанова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Вылегжанина Марья Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1736 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1739 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1741 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1743 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1746 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно