Ходырева (Бушмелева) Феодосия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Бушмелева) Феодосия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Ходырев Веденикт Семёнович

Отец ребёнка: Ходырев Семен Иванович

Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Ходырев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Ходырев Семен Иванович

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Ходырев Евдокий Семёнович

Отец ребёнка: Ходырев Семен Иванович

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Ходырев Антон Семёнович

Отец ребёнка: Ходырев Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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