Ходырева (Бушмелева) Феодосия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Ходырев Веденикт Семёнович
Отец ребёнка: Ходырев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Ходырев Евдокий Семёнович
Отец ребёнка: Ходырев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1761 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно