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Зубенко Агнесса Анатольевна

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

18.12.1928

Дата смерти

10.10.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Списки избирателей Украины 2006 | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубенко Леонид Гаврилович

Ужгород, Закарпатська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубенко Леонид Гаврилович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
научный сотрудник
Место жительства
Неизвестно
Ужгород, Закарпатська область
Получение учёной степени
1970
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Степень/звание: кандидат биологических наук | Диссертация: Жуки-листоеды (Chrysomelidae) Закарпатья | Где защищена: Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола | Ученая степень/звание
Место жительства
2006
Ужгород, Закарпатська область
Вид учета: Списки избирателей Украины | Учет населения | Списки избирателей Украины 2006 | Электронная база данных Cronos
Смерть
10.10.2015
Ужгород, Закарпатська область

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