Зубенко Агнесса Анатольевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1928
Дата смерти10.10.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Списки избирателей Украины 2006 | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубенко Леонид Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
научный сотрудник
Место жительства
Неизвестно
Получение учёной степени
1970
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Степень/звание: кандидат биологических наук | Диссертация: Жуки-листоеды (Chrysomelidae) Закарпатья | Где защищена: Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола | Ученая степень/звание
Место жительства
2006
Вид учета: Списки избирателей Украины | Учет населения | Списки избирателей Украины 2006 | Электронная база данных Cronos
Смерть
10.10.2015