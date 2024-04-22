Молчанов Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения?.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ул. гороховая 11, 4 этаж, коммуналка, с видом на Адмиралтейство
Смерть
Неизвестно