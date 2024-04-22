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Молчанов Анатолий Алексеевич

Место рождения

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

?.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1936

Отец: Молчанов Алексей Иванович

Мать: Молчанова Елизавета Семеновна

Каблуково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ул. гороховая 11, 4 этаж, коммуналка, с видом на Адмиралтейство
Смерть
Неизвестно
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