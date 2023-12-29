Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1901

Дата смерти

18.08.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Иван Степанович

Рождение ребёнка
26.08.1922

Сын: Постников Александр Иванович

Отец ребёнка: Постников Иван Степанович

Рождение ребёнка
16.12.1927

Сын: Постников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Постников Иван Степанович

Рождение ребёнка
30.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Постников Иван Степанович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.04.1931

Дочь: (Постникова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Постников Иван Степанович

Рождение ребёнка
21.01.1933

Сын: Постников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Постников Иван Степанович

Рождение ребёнка
05.07.1935

Сын: Постников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Постников Иван Степанович

Рождение ребёнка
16.07.1937

Сын: Постников Иван Иванович

Отец ребёнка: Постников Иван Степанович

Рождение ребёнка
10.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Постников Иван Степанович

Смерть
18.08.1985
Причина смерти: Несчастный случай

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