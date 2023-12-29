Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1901
Дата смерти18.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1922
Сын: Постников Александр Иванович
Отец ребёнка: Постников Иван Степанович
Рождение ребёнка
16.12.1927
Сын: Постников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Постников Иван Степанович
Рождение ребёнка
30.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Постников Иван Степанович
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Рождение ребёнка
26.04.1931
Дочь: (Постникова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Постников Иван Степанович
Рождение ребёнка
21.01.1933
Сын: Постников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Постников Иван Степанович
Рождение ребёнка
05.07.1935
Сын: Постников Виктор Иванович
Отец ребёнка: Постников Иван Степанович
Рождение ребёнка
16.07.1937
Отец ребёнка: Постников Иван Степанович
Рождение ребёнка
10.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Постников Иван Степанович
Смерть
18.08.1985
Причина смерти: Несчастный случай