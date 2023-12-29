Постников Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1903
Дата смерти?.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Постников Александр Иванович
Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна
Сын: Постников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна
Дочь: (Постникова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна
Сын: Постников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна
Сын: Постников Виктор Иванович
Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна
Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна