Постников Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостников Иван Степанович

Постников Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1903

Дата смерти

?.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна

Рождение ребёнка
26.08.1922

Сын: Постников Александр Иванович

Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна

Рождение ребёнка
16.12.1927

Сын: Постников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна

Рождение ребёнка
30.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.04.1931

Дочь: (Постникова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна

Рождение ребёнка
21.01.1933

Сын: Постников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна

Рождение ребёнка
05.07.1935

Сын: Постников Виктор Иванович

Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна

Рождение ребёнка
16.07.1937

Сын: Постников Иван Иванович

Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна

Рождение ребёнка
10.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Постникова (Вершинина) Евдокия Самсоновна

Смерть
?.02.1988
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.