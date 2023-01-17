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Чегодаев Иван

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Место рождения

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Чегодаев Илья

Мать: Чегодаева Матрёна Антоновна

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.05.1828

Жена: Чегодаева Екатерина Денисовна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1831

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Чегодаева Екатерина Денисовна

Рождение ребёнка
05.12.1832

Сын: Чегодаев Яков

Мать ребёнка: Чегодаева Екатерина Денисовна

Рождение ребёнка
17.10.1837

Сын: Чегодаев Николай

Мать ребёнка: Чегодаева Екатерина Денисовна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Чегодаева Екатерина Денисовна

Смерть
1849
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