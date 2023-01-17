Чегодаев Иван
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Чегодаев Илья
Бракосочетание
26.05.1828
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1831
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Чегодаева Екатерина Денисовна
Рождение ребёнка
05.12.1832
Сын: Чегодаев Яков
Мать ребёнка: Чегодаева Екатерина Денисовна
Рождение ребёнка
17.10.1837
Сын: Чегодаев Николай
Мать ребёнка: Чегодаева Екатерина Денисовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Чегодаева Екатерина Денисовна
Смерть
1849