Чегодаева Екатерина Денисовна
Место рожденияВерхний Сурмет, Бугурусланский уезд
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхний Сурмет, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
26.05.1828
Муж: Чегодаев Иван
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1831
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Чегодаев Иван
Рождение ребёнка
05.12.1832
Сын: Чегодаев Яков
Отец ребёнка: Чегодаев Иван
Рождение ребёнка
17.10.1837
Сын: Чегодаев Николай
Отец ребёнка: Чегодаев Иван
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Чегодаев Иван
Смерть
Неизвестно