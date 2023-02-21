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Чегодаева Екатерина Денисовна

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Место рождения

Верхний Сурмет, Бугурусланский уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Сурмет, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
26.05.1828

Муж: Чегодаев Иван

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1831

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Чегодаев Иван

Рождение ребёнка
05.12.1832

Сын: Чегодаев Яков

Отец ребёнка: Чегодаев Иван

Рождение ребёнка
17.10.1837

Сын: Чегодаев Николай

Отец ребёнка: Чегодаев Иван

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Чегодаев Иван

Смерть
Неизвестно
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