Чегодаева Матрёна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти27.03.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Чегодаев Василий
Отец ребёнка: Чегодаев Илья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Чегодаев Алексей
Отец ребёнка: Чегодаев Илья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Чегодаев Иван
Отец ребёнка: Чегодаев Илья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Чегодаев Михаил
Отец ребёнка: Чегодаев Илья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Чегодаев Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Илья
Смерть
27.03.1836