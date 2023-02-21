Чегодаева Матрёна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева Матрёна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

27.03.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Чегодаев Василий

Отец ребёнка: Чегодаев Илья

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Чегодаев Алексей

Отец ребёнка: Чегодаев Илья

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Чегодаев Иван

Отец ребёнка: Чегодаев Илья

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Чегодаев Михаил

Отец ребёнка: Чегодаев Илья

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Чегодаев Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Илья

Смерть
27.03.1836
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