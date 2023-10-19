Robinson Peter
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиОколо 2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.06.1948
Жена: Robinson Maroussia Yana
Рождение ребёнка
Около 1964
Сын: Robinson Derek
Мать ребёнка: Robinson Maroussia Yana
Ottawa, Ontario Canada
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Robinson Maroussia Yana
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Robinson Maroussia Yana
Смерть
Около 2005