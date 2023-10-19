Robinson Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRobinson Peter

Robinson Peter

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Около 2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1925 г.р.

Дети

Около 1964 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.06.1948

Жена: Robinson Maroussia Yana

Рождение ребёнка
Около 1964

Сын: Robinson Derek

Мать ребёнка: Robinson Maroussia Yana

Ottawa, Ontario Canada
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Robinson Maroussia Yana

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Robinson Maroussia Yana

Смерть
Около 2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close