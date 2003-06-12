Robinson (Tchitchkine) Maroussia Yana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Robinson (Tchitchkine) Maroussia Yana

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Место рождения

Париж

Дата рождения

Около ?.12.1925

Дата смерти

12.06.2003

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Около 1925 г.р.

Дети

Около 1964 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1925

Отец: Tchitchkine Alexei Алексеевич

Мать: Shoubersky-Khilkov Praskovia Владимировна

Бракосочетание
24.06.1948

Муж: Robinson Peter

Рождение ребёнка
Около 1964

Сын: Robinson Derek

Отец ребёнка: Robinson Peter

Ottawa, Ontario Canada
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Robinson Peter

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Robinson Peter

Смерть
12.06.2003
Ottawa, Ontario Canada
Ottawa, Ontario Canada
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