Robinson (Tchitchkine) Maroussia Yana
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.12.1925
Дата смерти12.06.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1925
Бракосочетание
24.06.1948
Муж: Robinson Peter
Рождение ребёнка
Около 1964
Сын: Robinson Derek
Отец ребёнка: Robinson Peter
Ottawa, Ontario Canada
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Robinson Peter
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Robinson Peter
Смерть
12.06.2003
Ottawa, Ontario Canada
Ottawa, Ontario Canada