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Tchitchkine Alexei Алексеевич

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Место рождения

Париж

Дата рождения

15.10.1904

Дата смерти

23.11.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1915
Москва, город федерального значения Москва
Образование
1921
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около ?.12.1925

Дочь: Robinson Maroussia Yana

Мать ребёнка: Shoubersky-Khilkov Praskovia Владимировна

Бракосочетание
Около 1925

Жена: Shoubersky-Khilkov Praskovia Владимировна

Работа или профессия
1937
ссылка
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Работа или профессия
1944
Консерватория
преподаватель, директор консерваторской студии звукозаписи | Консерватория
Работа или профессия
Неизвестно
пианист
Смерть
23.11.1963
Москва, город федерального значения Москва
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