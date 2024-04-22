Tchitchkine Alexei Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1904
Дата смерти23.11.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904
Образование
1915
Образование
1921
Рождение ребёнка
Около ?.12.1925
Дочь: Robinson Maroussia Yana
Мать ребёнка: Shoubersky-Khilkov Praskovia Владимировна
Бракосочетание
Около 1925
Работа или профессия
1937
ссылка
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Работа или профессия
1944
Консерватория
преподаватель, директор консерваторской студии звукозаписи | Консерватория
Работа или профессия
Неизвестно
пианист
Смерть
23.11.1963