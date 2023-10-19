Shoubersky-Khilkov (Шуберская-Хилкова) Praskovia Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shoubersky-Khilkov (Шуберская-Хилкова) Praskovia Владимировна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.07.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1882 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1902

Отец: не указан

Мать: Shuberskaya-Khilkova (Khilkova) Evdokia Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
22.08.1902
ц. Святого Александра Невского при Институте инженеров путей сообщения
Бракосочетание
Около 1925

Муж: Tchitchkine Alexei Алексеевич

Рождение ребёнка
Около ?.12.1925

Дочь: Robinson (Tchitchkine) Maroussia Yana

Отец ребёнка: Tchitchkine Alexei Алексеевич

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