Shoubersky-Khilkov (Шуберская-Хилкова) Praskovia Владимировна
Место рождения
Дата рождения23.07.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1902
Отец: не указан
Крещение
22.08.1902
ц. Святого Александра Невского при Институте инженеров путей сообщения
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
Около ?.12.1925
Дочь: Robinson (Tchitchkine) Maroussia Yana
Отец ребёнка: Tchitchkine Alexei Алексеевич