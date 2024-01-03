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Ермил Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Степан Васильев

Мать: Соломония Онисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Глебова

Рождение ребёнка
07.08.1837

Сын: Михей Ермилов

Мать ребёнка: Анна Глебова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1838

Дочь: Матрёна Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.07.1843

Дочь: Евдокия Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.02.1847

Дочь: Дарья Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.09.1851

Дочь: Ефросинья Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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