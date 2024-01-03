Анна Глебова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
07.08.1837
Сын: Михей Ермилов
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
07.11.1838
Дочь: Матрёна Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
29.07.1843
Дочь: Евдокия Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
19.02.1847
Дочь: Дарья Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
23.09.1851
Дочь: Ефросинья Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Смерть
Неизвестно