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Соломония Онисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

09.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Онисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Никифор Степанов

Отец ребёнка: Степан Васильев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Савелий (Савва) Степанович

Отец ребёнка: Степан Васильев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ермил Степанов

Отец ребёнка: Степан Васильев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Николай Степанов

Отец ребёнка: Степан Васильев

Рождение ребёнка
10.09.1820

Сын: Никита Степанов

Отец ребёнка: Степан Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Васильев

Место жительства
Неизвестно
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
09.07.1848
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