Соломония Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти09.07.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Онисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Никифор Степанов
Отец ребёнка: Степан Васильев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Савелий (Савва) Степанович
Отец ребёнка: Степан Васильев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ермил Степанов
Отец ребёнка: Степан Васильев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Николай Степанов
Отец ребёнка: Степан Васильев
Рождение ребёнка
10.09.1820
Сын: Никита Степанов
Отец ребёнка: Степан Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Васильев
Место жительства
Неизвестно
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
09.07.1848