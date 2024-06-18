Пономарёва (Шубина) Анна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Шубина) Анна Лукьяновна

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Место рождения

Золотуха, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.12.1913

Дата смерти

15.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913

Отец: Шубин Лукьян Петрович

Мать: Шубина Евдокия Дмитриевна

Золотуха, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
14.03.1936

Сын: Пономарёв Александр Ильич

Отец ребёнка: Пономарёв Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
23.12.1938

Сын: Пономарёв Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Пономарёв Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
16.11.1944

Дочь: (Пономарёва) Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Пономарёв Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
05.05.1949

Сын: Пономарёв Владимир Ильич

Отец ребёнка: Пономарёв Илья Фёдорович

Пасеха, Рубцовский округ, Сибирский край
Смерть
15.05.1994

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