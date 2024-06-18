Пономарёва (Шубина) Анна Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения19.12.1913
Дата смерти15.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913
Отец: Шубин Лукьян Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1936
Сын: Пономарёв Александр Ильич
Отец ребёнка: Пономарёв Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
23.12.1938
Отец ребёнка: Пономарёв Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
16.11.1944
Дочь: (Пономарёва) Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Пономарёв Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
05.05.1949
Отец ребёнка: Пономарёв Илья Фёдорович
Пасеха, Рубцовский округ, Сибирский край
Смерть
15.05.1994