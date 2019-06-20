Пономарёв Анатолий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1938
Дата смерти20.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1938
Рождение ребёнка
24.05.1962
Сын: Пономарёв Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Пономарёва Раиса Сергеевна
Рождение ребёнка
19.06.1972
Дочь: Моложенко Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Пономарёва Раиса Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.2019