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Пономарёв Анатолий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1938

Дата смерти

20.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1938

Отец: Пономарёв Илья Фёдорович

Мать: Пономарёва Анна Лукьяновна

Рождение ребёнка
24.05.1962

Сын: Пономарёв Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Пономарёва Раиса Сергеевна

Рождение ребёнка
19.06.1972

Дочь: Моложенко Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Пономарёва Раиса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Раиса Сергеевна

Смерть
20.06.2019
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