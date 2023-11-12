Моложенко (Пономарёва) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1996
Сын: Моложенко Олег Дмитриевич
Отец ребёнка: Моложенко Дмитрий Леонидович
Рождение ребёнка
07.06.2006
Дочь: (Моложенко) Юлия
Отец ребёнка: Моложенко Дмитрий Леонидович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край