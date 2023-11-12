Моложенко (Пономарёва) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моложенко (Пономарёва) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1972

Отец: Пономарёв Анатолий Ильич

Мать: Пономарёва (Радченко Раченкова) Раиса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моложенко Дмитрий Леонидович

Рождение ребёнка
07.05.1996

Сын: Моложенко Олег Дмитриевич

Отец ребёнка: Моложенко Дмитрий Леонидович

Рождение ребёнка
07.06.2006

Дочь: (Моложенко) Юлия

Отец ребёнка: Моложенко Дмитрий Леонидович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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