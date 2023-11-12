Моложенко Дмитрий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1971
Отец: Моложенко Леонид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1996
Сын: Моложенко Олег Дмитриевич
Мать ребёнка: Моложенко (Пономарёва) Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
07.06.2006
Дочь: (Моложенко) Юлия
Мать ребёнка: Моложенко (Пономарёва) Ольга Анатольевна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край