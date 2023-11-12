Моложенко Дмитрий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоложенко Дмитрий Леонидович

Моложенко Дмитрий Леонидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1971

Отец: Моложенко Леонид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моложенко (Пономарёва) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
07.05.1996

Сын: Моложенко Олег Дмитриевич

Мать ребёнка: Моложенко (Пономарёва) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
07.06.2006

Дочь: (Моложенко) Юлия

Мать ребёнка: Моложенко (Пономарёва) Ольга Анатольевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.