Шубина Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1913
Дочь: Пономарёва Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Шубин Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин не известно Лукьянович
Отец ребёнка: Шубин Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Лукьяновна
Отец ребёнка: Шубин Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козинцева Варвара Лукьяновна
Отец ребёнка: Шубин Лукьян Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно