Шубина Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1913

Дочь: Пономарёва Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Шубин Лукьян Петрович

Золотуха, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин не известно Лукьянович

Отец ребёнка: Шубин Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Лукьяновна

Отец ребёнка: Шубин Лукьян Петрович

Золотуха, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козинцева Варвара Лукьяновна

Отец ребёнка: Шубин Лукьян Петрович

Золотуха, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Лукьян Петрович

Смерть
Неизвестно
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