Антон Родионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Родион Тихонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Арефий Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Симон Антонов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1849
Место жительства
1850
РС 1850 г. Волчья Дубрава - Минервина