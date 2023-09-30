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Антон Родионов

Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Родион Тихонов

Мать: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Арефий Антонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Симон Антонов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1849
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1850
РС 1850 г. Волчья Дубрава - Минервина

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