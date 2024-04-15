Кулаков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Зинаида
Мать ребёнка: Кулакова (Грибанова) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кулакова (Грибанова) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
25.01.1924
Мать ребёнка: Кулакова (Грибанова) Ольга Павловна