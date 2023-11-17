Ширшикова Анастасия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшиков Геннадий Спиридонович
Отец ребёнка: Ширшиков Спиридон Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшиков Сергей Спиридонович
Отец ребёнка: Ширшиков Спиридон Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшиков Игорь Спиридонович
Отец ребёнка: Ширшиков Спиридон Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область