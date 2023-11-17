Ширшикова Анастасия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшикова Анастасия Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшиков Геннадий Спиридонович

Отец ребёнка: Ширшиков Спиридон Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшиков Сергей Спиридонович

Отец ребёнка: Ширшиков Спиридон Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшиков Игорь Спиридонович

Отец ребёнка: Ширшиков Спиридон Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшиков Спиридон Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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