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Ширшиков Спиридон Алексеевич

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Место рождения

Потуловка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1902

Дата смерти

25.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ширшиков Алексей

Мать: Ширшикова Дарья

Потуловка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшиков Геннадий Спиридонович

Мать ребёнка: Ширшикова Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшиков Сергей Спиридонович

Мать ребёнка: Ширшикова Анастасия Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшиков Игорь Спиридонович

Мать ребёнка: Ширшикова Анастасия Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшикова Анастасия Макаровна

Смерть
25.10.1943
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