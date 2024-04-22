Ширшиков Спиридон Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти25.10.1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ширшиков Алексей
Мать: Ширшикова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшиков Геннадий Спиридонович
Мать ребёнка: Ширшикова Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшиков Сергей Спиридонович
Мать ребёнка: Ширшикова Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшиков Игорь Спиридонович
Мать ребёнка: Ширшикова Анастасия Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1943