Челноков Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти26.01.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Челноков Иван Григорьев
Мать: ?
Упоминание
11.06.1898
Смерть жены Наталья Николаевна в возрасте 28 лет от чахотки
Смерть
26.01.1905
Причина смерти: Чахотка | Не исповедан и не приобщён.
Похороны
29.01.1905
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Погребён по отнлшению Господина Пристава 2 ст. Подольского уезда от 28 янв. 1905г.