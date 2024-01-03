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Челноков Пётр Иванович

Место рождения

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1857

Дата смерти

26.01.1905

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Челноков Иван Григорьев

Мать: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Упоминание
11.06.1898
Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть жены Наталья Николаевна в возрасте 28 лет от чахотки
Смерть
26.01.1905
Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Причина смерти: Чахотка | Не исповедан и не приобщён.
Похороны
29.01.1905
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Погребён по отнлшению Господина Пристава 2 ст. Подольского уезда от 28 янв. 1905г.

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