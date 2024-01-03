Челноков Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: ?
Рождение ребёнка
?.10.1849
Дочь: (Челнокова) Стефанида (Степанида) Девица Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
?.10.1851
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
17.10.1853
Дочь: (Челнокова) Иустиния Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
07.10.1855
Дочь: (Челнокова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
16.11.1859
Сын: Челноков Александр Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
10.01.1861
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.09.1862
Дочь: (Челнокова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
05.08.1864
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: ?
Смерть
1909