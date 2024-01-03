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Челноков Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: ?

Мать: Челнокова (Бондарева) Фёкла Прохорова

Рождение ребёнка
?.10.1849

Дочь: (Челнокова) Стефанида (Степанида) Девица Ивановна

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.10.1851

Сын: Челноков Андрей Иванович

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.10.1853

Дочь: (Челнокова) Иустиния Ивановна

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.10.1855

Дочь: (Челнокова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1857

Сын: Челноков Пётр Иванович

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1859

Сын: Челноков Александр Иванович

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.01.1861

Сын: Челноков Пётр Иванович

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.09.1862

Дочь: (Челнокова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.08.1864

Сын: Челноков Матфей Иванович

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1866

Сын: Челноков Иван Иванович

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1868

Сын: Челноков Андрей Иванович

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1871

Сын: Челноков Сергей Иванов

Мать ребёнка: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
1909

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