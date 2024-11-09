Слыжов Кирилл Ермолаевич 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Слыжов Кирилл Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Вычислено 1879 г.р.
1889 г.р.
Вычислено 1890 г.р.

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ермолай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Меркурьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Дочь: Медведева Дарья

Мать ребёнка: Степанида Меркурьевна

Рождение ребёнка
01.03.1889

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Степанида Меркурьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Сын: Слыжов Федор Кириллович

Мать ребёнка: Степанида Меркурьевна

Смерть
Неизвестно

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