Слыжов Кирилл Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Ермолай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Меркурьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Дочь: Медведева Дарья
Мать ребёнка: Степанида Меркурьевна
Рождение ребёнка
01.03.1889
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Степанида Меркурьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Мать ребёнка: Степанида Меркурьевна
Смерть
Неизвестно