Слыжов Федор Кириллович Вычислено 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Слыжов Федор Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1890

Дата смерти

02.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890

Отец: Слыжов Кирилл Ермолаевич

Мать: Степанида Меркурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слыжов Федор Федорович

Мать ребёнка: Слыжова (Парфенова) Прасковья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слыжова (Парфенова) Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
1919

Сын: Любовь

Мать ребёнка: Слыжова (Парфенова) Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
11.05.1927

Сын: Слыжов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Слыжова (Парфенова) Прасковья Никитична

Левино, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
02.03.1958

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