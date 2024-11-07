Слыжов Федор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1890
Дата смерти02.03.1958
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890
Отец: Слыжов Кирилл Ермолаевич
Мать: Степанида Меркурьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Слыжова (Парфенова) Прасковья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Любовь
Мать ребёнка: Слыжова (Парфенова) Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
11.05.1927
Мать ребёнка: Слыжова (Парфенова) Прасковья Никитична
Левино, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
02.03.1958