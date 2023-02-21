Васильев Изот Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Васильев Николай Изотович
Мать ребёнка: Васильева ?
Рождение ребёнка
1878
Сын: Васильев Григорий Изотович
Мать ребёнка: Васильева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Игнатий Изотович
Мать ребёнка: Васильева ?
Смерть
После 1917