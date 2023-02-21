Васильев Изот Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Изот Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Васильев Николай Изотович

Мать ребёнка: Васильева ?

Рождение ребёнка
1878

Сын: Васильев Григорий Изотович

Мать ребёнка: Васильева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Игнатий Изотович

Мать ребёнка: Васильева ?

Смерть
После 1917
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