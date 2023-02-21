Васильева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Васильев Николай Изотович
Отец ребёнка: Васильев Изот Трофимович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Васильев Григорий Изотович
Отец ребёнка: Васильев Изот Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Игнатий Изотович
Отец ребёнка: Васильев Изот Трофимович
Смерть
Неизвестно