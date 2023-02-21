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Васильева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Васильев Николай Изотович

Отец ребёнка: Васильев Изот Трофимович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Васильев Григорий Изотович

Отец ребёнка: Васильев Изот Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Изот Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Игнатий Изотович

Отец ребёнка: Васильев Изот Трофимович

Смерть
Неизвестно
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