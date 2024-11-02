Груздева Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиМежду 1841 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Груздева) Феоктиста Алексеевна
Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Груздева) Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Груздев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович
Смерть
Между 1841 и 1850