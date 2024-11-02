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Груздева Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Между 1841 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Груздева) Феоктиста Алексеевна

Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Груздева) Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Груздев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Груздев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Между 1841 и 1850

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