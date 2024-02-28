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Груздев Иван Алексеевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Груздев Алексей Александрович

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Анна Леонтьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.05.1876

Сын: Груздев Иван Иванович

Мать ребёнка: Груздева Анна Леонтьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Анна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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