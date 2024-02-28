Груздев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Груздев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.05.1876
Мать ребёнка: Груздева Анна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Груздева Анна Леонтьевна
Смерть
Неизвестно