Shmulyan (Шмульян) Susanna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шмульян Пинхас
Мать: Шмульян Софья
Рождение ребёнка
30.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Hasilev Victor
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Hasilev Victor
Смерть
1971