Shmulyan (Шмульян) Susanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shmulyan (Шмульян) Susanna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шмульян Пинхас

Мать: Шмульян Софья

Рождение ребёнка
30.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hasilev Victor

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hasilev Victor

Смерть
1971
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