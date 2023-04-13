Шмульян (Коц) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Kotz Gregory
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шмульян Лев
Отец ребёнка: Шмульян Пинхас
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шмульян Моисей
Отец ребёнка: Шмульян Пинхас
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Taran Ljubov
Отец ребёнка: Шмульян Пинхас
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Shmulyan Susanna
Отец ребёнка: Шмульян Пинхас
Смерть
1935
Одесса, Одеська область