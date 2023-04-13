Шмульян (Коц) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмульян (Коц) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Kotz Gregory

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шмульян Лев

Отец ребёнка: Шмульян Пинхас

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шмульян Моисей

Отец ребёнка: Шмульян Пинхас

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Taran Ljubov

Отец ребёнка: Шмульян Пинхас

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Shmulyan Susanna

Отец ребёнка: Шмульян Пинхас

Смерть
1935
Одесса, Одеська область
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