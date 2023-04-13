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Шмульян Пинхас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Шмульян Лейба

Мать: Шмульян Эстер

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шмульян Лев

Мать ребёнка: Шмульян Софья

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шмульян Моисей

Мать ребёнка: Шмульян Софья

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Taran Ljubov

Мать ребёнка: Шмульян Софья

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Shmulyan Susanna

Мать ребёнка: Шмульян Софья

Смерть
1931
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