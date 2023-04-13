Шмульян Пинхас
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Шмульян Лейба
Мать: Шмульян Эстер
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шмульян Лев
Мать ребёнка: Шмульян Софья
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шмульян Моисей
Мать ребёнка: Шмульян Софья
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Taran Ljubov
Мать ребёнка: Шмульян Софья
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Shmulyan Susanna
Мать ребёнка: Шмульян Софья
Смерть
1931