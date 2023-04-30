Перкин Серафим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перкин Серафим Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1949

Сын: Перкин Алексей Серафимович

Мать ребёнка: Перкина Вера Серафимовна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
?.08.?

Дочь: Перкина Раиса Серафимовна

Мать ребёнка: Перкина Вера Серафимовна

Рождение ребёнка
26.12.?

Дочь: Зырянова Лидия Серафимовна

Мать ребёнка: Перкина Вера Серафимовна

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