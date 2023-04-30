Перкин Серафим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
02.03.1949
Сын: Перкин Алексей Серафимович
Мать ребёнка: Перкина Вера Серафимовна
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
?.08.?
Дочь: Перкина Раиса Серафимовна
Мать ребёнка: Перкина Вера Серафимовна
Рождение ребёнка
26.12.?
Дочь: Зырянова Лидия Серафимовна
Мать ребёнка: Перкина Вера Серафимовна