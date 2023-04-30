Перкина Вера Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перкина Вера Серафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1922

Дата смерти

10.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1949

Сын: Перкин Алексей Серафимович

Отец ребёнка: Перкин Серафим Алексеевич

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
?.08.?

Дочь: Перкина Раиса Серафимовна

Отец ребёнка: Перкин Серафим Алексеевич

Рождение ребёнка
26.12.?

Дочь: Зырянова Лидия Серафимовна

Отец ребёнка: Перкин Серафим Алексеевич

Смерть
10.12.1992
Оус, Ивдельский, Свердловская область