Перкина Вера Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1922
Дата смерти10.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1949
Сын: Перкин Алексей Серафимович
Отец ребёнка: Перкин Серафим Алексеевич
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
?.08.?
Дочь: Перкина Раиса Серафимовна
Отец ребёнка: Перкин Серафим Алексеевич
Рождение ребёнка
26.12.?
Дочь: Зырянова Лидия Серафимовна
Отец ребёнка: Перкин Серафим Алексеевич
Смерть
10.12.1992
Оус, Ивдельский, Свердловская область